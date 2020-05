Allgemeines Krankenhaus Viersen : Besuche im Krankenhaus – bitte nicht küssen

Viersen Von Montag an sind Besuche im Allgemeinen Krankenhaus (AKH) Viersen wieder möglich. Allerdings gilt Desinfektions- und Mundschutzpflicht – und der dringende Appell: Bitte nicht küssen!

Von Montag an sind im Allgemeinen Krankenhaus (AKH) Viersen Krankenbesuche unter speziellen Voraussetzungen wieder möglich, allerdings frühestens nach 72 Stunden Aufenthaltsdauer des Patienten. Bei der Aufnahme kann jeder Patient zwei Personen benennen, von denen er besucht werden möchte. Pro Tag darf nur eine dieser Personen für eine Stunde zu Besuch kommen. Es gibt eine feste Einlasszeit zwischen 14 und 16 Uhr. Der Besucher muss sich vorher telefonisch unter der Rufnummer 02162 1042468 anmelden (montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr). Selbstverständlich ist ein Besuch nur erlaubt, wenn keine Risikofaktoren für eine Covid-19-Erkrankung vorliegen.

Auch für den Tag des Besuches gibt es feste Regeln: So ist der Zutritt ins AKH Viersen nur mit einem Mund-Nasenschutz gestattet. Dieser muss auch im Patientenzimmer getragen werden. Zudem ist eine Händedesinfektion im Eingangsbereich erforderlich. Beim Betreten der Klinik müssen Besucher sich am Empfang melden. Dort wird die telefonische Anmeldung überprüft. Im Krankenhaus gelten die üblichen Abstandsregeln von 1,5 Metern. Auch wenn es schwer fällt, sollten Körperkontakte wie Umarmungen, Küsse oder Händchenhalten während des Besuchs vermieden werden. Vor dem Verlassen des Krankenhauses müssen sich Besucher am Empfang wieder abmelden.