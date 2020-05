Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Corona-Virus: Zwei Arbeiter im Schlachthof infiziert

Kreis Viersen Die Menschen aus Rumänien sind als Leiharbeiter in einem niederländischen Betrieb beschäftigt, lebten in Nettetal auf engsten Raum. Auch die nicht-infizierten Kollegen wurden unter häusliche Quarantäne gestellt.

Zwei Mitarbeiter eines Fleisch verarbeitenden Betriebes in den Niederlanden, die in einer Mietwohnung in der Stadt Nettetal leben, sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das Kreis-Gesundheitsamt hatte dort neun Tests vorgenommen, alle anderen Ergebnisse fielen negativ auf. Da in den Wohnungen mehrere Mitarbeiter des Betriebs auf engstem Raum leben, werden auch die negativ getesteten Beschäftigen unter häusliche Quarantäne gestellt.

In den westlichen Kommunen des Kreises Viersen gibt es folgenden Entwicklungen: In Viersen sind 127 Infektionen bekannt, 98 sind genesen, fünf gestorben; in Niederkrüchten gibt es unverändert 90 Fälle, 74 Menschen sind genesen, elf gestorben; in Nettetal sind 49 Infektionen bekannt; 38 Patienten sind wieder gesund, zwei sind gestorben; in Schwalmtal sind 38 Infizierte bekannt, 21 Menschen sind genesen; einer ist gestorben und in Brüggen liegt die Zahl der Infizierten unverändert bei 18; dort sind 16 Menschen inzwischen wieder gesund, Todesopfer gab es in der Burggemeinde nicht.