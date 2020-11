AKH in Viersen : St. Martin besucht die Kinderklinik

Viersen Krank sein, übernachten in fremder Umgebung und dazu dann auch noch Besuchsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie – für Kinder und Jugendliche ist die Zeit im Krankenhaus gerade wirklich nicht leicht. Das Team des Allgemeinen Krankenhauses (AKH) Viersen hat sich deshalb kürzlich etwas Besonderes einfallen lassen.

Trotz aktuell geltender Kontaktbeschränkung gab es einen Überraschungsbesuch von St. Martin. In der Kinderklinik St. Nikolaus klopfte Mitarbeiterin Andrea Snellen an die Zimmertüren der jungen Patienten, stilecht im Martins-Kostüm. In ihrem Korb hatte sie Weckmänner, Stofftüten mit Nüssen, Mandarinen sowie Süßem und in ihren Augen ein herzliches Lächeln für die Kinder.