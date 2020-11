Spendenaktion : Dülkener Kita-Kinder sammeln für Obdachlosenhilfe

Dülken Auch in Corona-Zeiten wollten sich Erzieherinnen, Eltern und Kinder der Dülkener Kita Villa Regenbogen die alljährliche Spendenaktion nicht nehmen lassen.

Normalerweise würden in diesem Monat viele Kinder mit bunten Laternen durch die Straßen ziehen. Mit dem Ziel der Martinsfeuer und der Nachstellung der berühmtesten Tat des heiligen Martin von Tours, der besonders für seine Mantelteilung mit dem bedürftigen Bettler am Stadttor von Amiens bekannt wurde. Durch die Corona-Pandemie ist in diesem Jahr vieles anders – jedoch nicht alles. Obwohl der Martinszug ausgefallen ist, haben sich die Kinder, die Eltern und die Erzieherinnen des evangelischen Kindergartens Villa Regenbogen in Dülken um Leiterin Gisela Stöcker ihre alljährliche Spendenaktion nicht nehmen lassen. Isomatten, festes Schuhwerk, warme Socken, Mützen, Schals, Schokoriegel, Fünf-Minuten-Terrinen und Tiernahrung: In der Kita wurde fleißig gesammelt. Zum Vorbild genommen hatten sich die Kinder, die Eltern und die Erzieherinnen die Taten des St. Martin. Das Teilen und die Nächstenliebe sind wichtige Punkte der pädagogischen Arbeit der Kita und so wurden bereits Spendenaktionen für das Tierschutzteam Europa und die Tiertafel der Notfelle Niederrhein sowie auch schon für die Obdachlosenhilfe Mönchengladbach durchgeführt. Die gesammelten Spenden aus Dülken werden auch in diesem Jahr wieder dienstags und donnerstags im Kältebus der Obdachlosenhilfe auf dem Platz der Republik in Mönchengladbach verteilt. Im Kältebus werden warmes Essen, Getränke und Kleidung angeboten. Das Konzept selbst hat bereits in vielen Städten Zuspruch gefunden und ist in Mönchengladbach sehr beliebt.