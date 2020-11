Spendenübergabe in Viersen : 200 Euro für das Dülkener Wappen

Dülken Die Organisatoren des Rundgangs „Historisches Fenster“ übergaben eine Spende an den Verkehrs- und Verschönerungsverein Dülken.

Lange waren die Bilder des Rundgangs zur Aktion „Historisches Fenster“, unterstützt von der Volksbank Viersen, in den Schaufenstern der Gewerbetreibenden in der Dülkener Altstadt zu sehen. Ein Bild war jedoch schon vorzeitig verschwunden: Im Schaufenster des Konzept 48/11 hatte Künstlerin Andrea Vogt das Dülkener Stadtwappen ausgestellt, das sie für die Aktion aus über 2000 einzelnen, historischen Fotografien neu zusammengesetzt hatte. Einem Dülkener Bürger gefiel das Mosaikwappen so gut, dass er es der Künstlerin kurzerhand abkaufte. Der Erlös in Höhe von 200 Euro wurde jetzt von den Organisatoren des Rundgangs an den Verkehrs- und Verschönerungsverein Dülken übergeben, der durch das Vorstandsmitglied Arie Nabrings bei der Übergabe vertreten war.