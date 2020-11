St.-Irmgardis-Krankenhaus : Neue Leiterin für die Notaufnahme in Süchteln

Süchteln Mila Henn gehört seit zwei Jahren als Oberärztin Anästhesie und Intensivmedizin zum Team der Klinik. Sie folgt auf Jessica Görgens.

Henn hat ihr Medizinstudium in Lwiw/Ukraine absolviert. Während ihres Studiums arbeitete sie als Krankenschwester auf einer Intensivstation. Sie legte ihre ärztliche Prüfung sowohl in der Ukraine, als auch in Deutschland ab. Als Ärztin im Praktikum und als Assistenzärztin war sie in Rheydt, Mönchengladbach und Erkelenz tätig. Zusätzlich war sie auch als Notärztin in Mönchengladbach im Einsatz. Ihre Prüfung als Fachärztin in der Anästhesiologie legte Henn 2009 ab. Bevor sie nach Süchteln wechselte, arbeitete sie als Oberärztin in den Städtischen Kliniken Mönchengladbach. Seit sechs Jahren ist sie darüber hinaus Leitende Notärztin der Stadt Mönchengladbach. „Ich fahre leidenschaftlich gern Notarztdienste – und das seit 17 Jahren. Dabei kann ich unmittelbar helfen.“