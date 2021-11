Am Linzenkamp in Brüggen : Nachbarn feiern gemeinsam Oktoberfest

Die Straßengemeinschaft Am Linzenkamp freut sich über ihr gelungenes Oktoberfest. Foto: bigi

Brüggen Toll, dass es so etwas noch gibt: Die Nachbarn am Linzenkamp in der Burggemeinde Brüggen organisierten gemeinsam ein Oktoberfest.

Es war ein gutes Gefühl, sich wieder einmal mit allen Nachbarn treffen zu können. Endlich konnte die Nachbarschaft am Linzenkamp-Nordwall in der Gemeinde Brüggen mal wieder zusammen kommen und gemeinsam ein kleines Oktoberfest auf der Straße feiern – mit Kind und Kegel.

Bei der vergangenen Straßengemeinschafts-Versammlung kam die Idee unter den Teilnehmern auf, einfach kurzfristig ein Oktoberfest zu veranstalten. Die Nachbarn wurden zusammengetrommelt, gutes Wetter wurde rechtzeitig bestellt und auch Unterhaltung für den Nachwuchs wurde geplant. Schließlich sollte es ja eine Veranstaltung für die ganze Familie sein.

Zum Angebot gehörten dann Fußballspielen und ein Bobbycar-Wettrennen, auch eine Hüpfburg wurde aufgebaut. „Früher haben die Alteingesessenen immer schon gemeinsam gefeiert. Das ist geblieben, als junge Nachbarn dazugekommen sind“, erzählen die Nachbarn.

Insgesamt sind es 54 Erwachsene und 18 Mädchen und Jungen unter 18 Jahren, die sich dort an den gemeinsamen Aktivitäten beteiligen. In die gemeinsame „Freud-und-Leid“-Kasse zahlen fast alle Nachbarn ein. Gemeinsam wird normalerweise St. Martin gefeiert, ein Adventsfrühstück wird in der Mühle veranstaltet, in den Mai wird gefeiert. Im Sommer trifft man sich „auf dem Mäuerchen“ zu einem Schwätzchen, es wird gegrillt, etwas getrunken. Über eine WhatsApp-Gruppe halten sich die Nachbarn auf dem Laufenden.

(bigi)