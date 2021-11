Medizin in Brüggen : Ex-Eistanz-Meister ist jetzt Zahnmediziner

Zahnarzt und Oralchirirug Kai König, hier in einem Behandlungszimmer, hat in Brüggen eine Praxis eröffnet. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Den Menschen zu einem schöneren Lächeln zu verhelfen, das ist das Ziel des Oralchirurgen Kai König. Deshalb hat der 29-Jährige jetzt das Gesundheitszentrum „Kai8" in Brüggen eröffnet.

Die Überlegung, ein Gesundheitszentrum zu gründen, hegte der 29-Jährige schon lange: „Für mich war sofort klar, dass es ein ländlicher Standort werden sollte.“ Der Grund dafür: Viele Mediziner ziehe es in die Ballungszentren. „Die Konsequenz ist, dass Städte teilweise überversorgt sind, während in den ländlicheren Gebieten die Versorgung fehlt“, meint König.

Dass der gebürtige Dortmunder mit „Kai8“ schließlich in die Burggemeinde ging, dafür war, wie er sagt, „sein Bauchgefühl“ verantwortlich. Als König das Gebäude im Mai besichtigte, war ihm mit der Fahrt auf dem Parkplatz klar: „Das ist es.“ In Brüggen fühlt sich der 29-Jährige wohl: „Ein wunderschönes Fleckchen Erde“, sagt er und schmunzelt dabei.

Nach dieser Erkenntnis entschloss er sich zu einem Studium der Zahnheilkunde an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, dann folgte die oralchirurgische Weiterbildung in der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am Helios-Klinikum Erfurt sowie am Universitätsklinikum Jena. Mit seinen 29 Jahren ist Kai König nach eigenen Angaben der jüngste Oralchirurg am Niederrhein.