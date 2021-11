Brauchtum in Schwalmtal : Martins-CD von Schwalmtalern wieder erhältlich

Die CD ist in der neunten Auflage erhältlich. Repro: Buschkamp Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Lieder zum Martinsfest, die in Schwalmtal gern gesungen werden, fehlten auf einer CD. Vor zehn Jahren gründete sich eine Gruppe, die diese Lücke schloss. Ihre CD ist derart erfolgreich, dass es sie bereits in der neunten Auflage gibt. Was darauf zu hören ist und wo es sie gibt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Loop Möller loop“ und „Alle Kenger send op Trapp“: Das sind nur zwei Lieder in Mundart, die während der St.-Martins-Umzüge in der Region gern gesungen werden. Und wer kennt nicht „Lasst uns froh und munter sein“ oder „Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind“? Wer diese Lieder auch zu Hause hören möchte oder sich auf das Martinsfest einstimmen will, für den ist die CD „St. Martin kommt“ mit Martinsliedern von Akteuren aus Schwalmtal eine gute Wahl; sie ist jetzt wieder zum Preis von zwölf Euro erhältlich.

„Die CD ist derart beliebt, dass es inzwischen schon die neunte Auflage gibt“, sagt Kinderdorf-Sprecherin Anna Leister. Insgesamt wurden von der Sankt-Martins-CD mehr als 2800 Exemplare produziert.

Im Bethanien-Kinderdorf in Schwalmtal-Waldniel und in der Grundschule Waldniel haben die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen lange eine CD mit bekannten Liedern aus der Region vermisst. Doch vor zehn Jahren wurden sie selbst aktiv, um diese Lücke zu schließen: „In unserer Gemeinde bildete sich damals eine kleine Gruppe von Musikern aus dem Bethanien-Kinderdorf, der Grundschule Waldniel, dem St.-Wolfhelm-Gymnasium und örtlichen Musikern, um die Martinslied-Klassiker und die regionalen Besonderheiten auf eine CD zu bringen“, schildert Leister. Damit sollte die lokale Gesangstradition fortgeführt werden. Sieben Lieder, die bei Umzügen in Schwalmtal gern gesungen werden, drei Stücke in Mundart sowie sechs eher unbekannte Lieder wurden aufgenommen, dazu gibt es Playback-Versionen. busch-