Brauchtum in Brüggen : Viele Ehrungen und ein Aufruf an die Bruderschaftler

Brüggen Treue Mitglieder der St.-Antonius-Bruderschaft freuten sich über ihre Ehrungen, doch der Vorstand zeigte sich auch verärgert: Zu viele Mitglieder wären bei Terminen nicht dabei. Ändere sich das nicht, werde der Vorstand zurücktreten.

Das Schützenfest fürs kommende Jahr ist geplant vom 24. bis 28. Juni mit „Rock am See“ am ersten Tag der Kirmes, mit der in Rheinland-Pfalz preisgekrönten Rockcoverband Sidewalk wie auch die „Borner Wies’n“ Ende September. Insgesamt 486 Euro sammelten die Bruderschaftler während der Versammlung für die Flutopfer in Schleiden. Paul Offermanns