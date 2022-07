Ein Jahr nach dem Hochwasser : Grund zum Feiern: Brunnenstraße komplett

Grund zum Jubeln hatten die Nachbarn und ihre Fluthelfer in der Brunnenstraße. Am Wochenende feierten sie ihren großen Zusammenhalt nach der Flutkatastrophe 2021. Foto: Michael Kiesewalter

Leichlingen Nach einem Jahr sind die Häuser in der kleinen Straße renoviert und alle Anwohner zurückgekehrt. Am Wochenende feierten sie mit ihren Helfern in der Flut.

Erst am vergangenen Donnerstag war der letzte Anwohner der Brunnenstraße in sein Haus zurückgezogen, am Samstag feierten die Anrainer der Brunnenstraße bereits Helfer- und Flutfest und damit ihre Unterstützer und ihren eigenen großen Zusammenhalt: Ein Jahr ist es her, dass die nur 300 Meter entfernte Wupper über die Ufer trat und sich bis zu einen Meter hoch in den Häusern der kleinen Gasse ausbreitete. „Niemand ist weggezogen, obwohl nicht alle versichert waren“, sagte am Wochenende mit Michael Kiesewalter einer der Festorganisatoren zufrieden.

Achim Strauß, der andere Initiator der Feier, erinnerte sich vor allem an die Zeit nach der Flut, die die Brunnenstraße lange Zeit in einen absoluten Ausnahmezustand versetzte: Die war nicht nur von den großen Aufräumarbeiten, sondern vor allem von der gegenseitigen Hilfsbereitschaft sowohl der Anwohner als auch deren Freunden und auswärtiger Helfer geprägt.

NRW-Innenminister Herbert Reul besuchte die Nachbarn mit dem stellvertretenden Bürgermeister Maurice Winter am Samstag und lobte die Solidarität, die in der Not aus Nachbarn Freunde werden ließ.

