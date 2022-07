Schützenfest der Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft Nievenheim-Ückerath : Nievenheimer feiern ein prächtiges Fest

Das Königspaar Detlef und Heike Lückgen genießt den Jubel beim Schützenfest in Nievenheim und Ückerath. Foto: Susanne Dobler

Nievenheim/Ückerath König Detlef Lückgen und Königin Heike ließen sich auch durch Nieselregen die gute Laune nicht verderben. Noch bis Dienstag wird gefeiert.

Die Vorreiter Volker und Miguel Bellen sowie Theo Vieten mit ihren prächtigen Helmen in Gold und Silber sah man zuerst, dann die Sappeure, es folgten Blumenhornträger und Fahnenträger, es gab reichlich Musik, und die grünen Jägeruniformen waren besonders häufig zu sehen. Die Königin trug ein bordeauxfarbenes langes Kleid gestern Vormittag beim Einzug ins Festzelt. Endlich konnte wieder Schützenfest gefeiert werden. Umso größer war die Freude auf das Schützenfest der Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft Nievenheim-Ückerath 1573.

König Detlef Lückgen und seine Königin Heike können jetzt endlich regieren. Sie strahlten vor Freude, obwohl am Sonntag immer wieder Nieselregen einsetzte. Sie hatten keine Sekunde daran gedacht, für das Königsamt nicht länger zur Verfügung stehen zu wollen in den bleiernen Corona-Zeiten.

Auch den jungen Leuten ist die Lust auf´s Feiern nicht vergangen: Dominik Günther ist Edelknabenkönig und Prinz auf Bezirksebene. Am 15. August wird er die Chance bekommen, auf Diözesanebene die Prinzenwürde zu erlangen. Ein Ergebnis der Pandemie: Einen 14 Jahre alten Edelknabenkönig hat es wohl noch nie gegeben in der Geschichte der Nievenheimer und Ückerather Schützen. Die hatten auf den Ehrenabend, der eigentlich am Samstag vor einer Woche hätte stattfinden sollen, verzichtet. Der Grund war die Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus und als Folge davon ein dezimiertes Regiment.