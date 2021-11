Erasmus-Gymnasium : Schüler aus Italien, Spanien und Lettland erleben Viersen

Viersen Gemeinsam mit jungen Gästen aus Italien, Spanien und Lettland erlebten die Schüler des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums jetzt das Austausch-Programm Erasmus plus.

In ihrer Begrüßungsrede hieß die Bürgermeisterin die Schüler in allen vier Landessprachen willkommen. Sie zeigte sich erfreut darüber, dass Austausch und Begegnung nach dem Corona-Lockdown nun wieder möglich seien. Mit Blick auf das Viersener Motto des Austauschprogramms, „Fridays for Future“, erinnerte Anemüller daran, dass es die junge Generation sei, die aktuell die entscheidenden Impulse in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit vehement vertrete. Als Beispiel für vorbildliche Aktionen in Viersen erwähnte sie die Pflanzaktionen auf dem Hohen Busch und den Süchtelner Höhen. Mit Blick auf die jungen Gäste sagte die Bürgermeisterin: „Ich freue mich, dass Schülerinnen und Schüler aus vier europäischen Ländern erläutern werden, wie stark der Klimaschutz bei ihnen vor Ort eingefordert und betrieben wird.“