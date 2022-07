Fürs Oktoberfest 2022 : Grevenbroicher produzieren „Wiesn-Hymne“

Musikproduzent Danky Cigale im Tonstudio. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Danky Cigale und „Pico“ Lorenz haben mit zwei Kollegen einen Oktoberfest-Song geschrieben. Das Stück hat Potenzial: Gesungen wird es vom „Königlich Bayrischen Vollgas-Orchester“. Bald steht ein Auftritt im ZDF-Fernsehgarten auf dem Plan.

Von Christian Kandzorra

Zünftig geht es zu im Musikvideo zum Song „Wiesn, I steh auf Di“: Männer in Lederhosen, Anstoßen mit ein paar Maß Bier, Lebkuchenherzen, Brezen, Achterbahn – Party-Atmosphäre. Es ist alles dabei, was zum Oktoberfest dazugehört. Und der Sound? Mit Akkordeon-Klängen, fröhlichem Gejodel und einer eingängigen Melodie ist er mindestens genauso Wiesn-tauglich. Das „Königlich Bayrische Vollgas-Orchester“ um Sänger Gerry Grass stellt mit der knapp dreiminütigen Liebeserklärung ans Oktoberfest unter Beweis, dass es Schlager und Party kann – beste Voraussetzungen also für die „Wiesn-Hymne“ des Jahres 2022.

Was man auf den ersten Blick nicht vermutet: In dem Song zum Oktoberfest-Neustart steckt auch ein gutes Stück Grevenbroich. Mit Danky Cigale und Christian „Pico“ Lorenz kommen zwei der vier Produzenten aus Grevenbroich. Sie haben den Text für den Volksfest-Kracher gemeinsam mit Sascha Vodopija und Bernhard Hammerlik geschrieben. Die Idee für eine „Oktoberfest-Hymne“ ist schon drei Jahre alt – „aber uns fehlte eine Band“, wie Danky Cigale berichtet. Schließlich sind die vier Männer fündig geworden – und haben mit dem „Vollgas-Orchester“ einen Treffer gelandet. „Die perfekte Band für diesen Song“, meint der Grevenbroicher, der in den vergangenen Jahren schon etliche Titel (mit)produziert hat.

Das „Königlich Bayrische Vollgas-Orchester“ sorgt schon im Musikvideo zu „Wiesn, I steh auf Di“ mächtig für Party-Stimmung. Foto: Screenshot

Das große Ziel für „Wiesn, I steh auf Di“: Der Schlager soll auf dem größten Volksfest der Welt in München rauf- und runtergespielt werden. Das Potenzial dazu hat der Song in jedem Fall, und die Band sowieso. Denn das „Vollgas-Orchester“ ist die neue Abend-Band im legendären Marstall-Festzelt auf der Theresienwiese. Eine erste Version – weitere sollen folgen – ist zu Beginn des Monats online gegangen und lässt sich laut Danky Cigale über die gängigen Streaming-Dienste hören. Das Musikvideo ist auch bei Youtube zu finden, dort hat es (Stand Donnerstagnachmittag) bislang immerhin etwas mehr als 5000 Aufrufe erzielt.

Danky Cigale ist sich sicher: Da geht noch mehr. Einen „Booster“ verspricht sich der Grevenbroicher Produzent durch einen Auftritt im ZDF-Fernsehgarten, der für den 31. Juli geplant ist. „Da wollen wir die Lunte zünden“, sagt Cigale, der sich freut, mit dem Label Telamo einen im Genre für Schlager und volkstümliche Musik renommierten Partner gefunden zu haben.

Ein Oktoberfest-Song im Hochsommer? Cigale weiß durchaus, dass bei Temperaturen jenseits der 20 Grad eher Reggae angesagt ist. Aber: „So ein Ding braucht eine gewisse Vorlaufzeit“, sagt der Grevenbroicher, der aus Erfahrung sprechen kann. „Wichtig ist, dass bis zum Start des Oktoberfests möglichst viele Leute den Song gehört haben.“

Ein interessantes Detail: Die Melodie zum Song stammt aus den 90ern. Dem Produzenten-Quartett war sie beim Hören eines niederländischen Cover-Songs aufgefallen. „Über 1000 Ecken bin ich dann auf die Originalkomponisten gestoßen“, erzählt Danky Cigale. Auch wenn die Originalversion bald 30 Jahre alt ist: Der 58-Jährige konnte mit den Komponisten von einst Kontakt aufnehmen, das Wiesn-Projekt vorstellen – und bekam gleich „grünes Licht“ für die Volksfest-Hymne. Cigale und seine Kollegen hoffen nun, dass aus dem Song tatsächlich ein Fest-Hit wird, der in den Zelten gespielt wird.