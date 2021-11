Engagement in Brüggen : Freiwillige für eine blühende Gemeinde

Brüggen Unter dem Motto: „Brüggen erblüht“ organisierte und koordinierte das City-Management der Burggemeinde zusammen mit dem Werbering Brüggen einen Aktionstag. Dessen Erfolg wird 2022 zu sehen sein: mit (hoffentlich) einem wogenden Meer von gelb leuchtenden Narzissen.

Die Narzissen-Zwiebeln wurden an den Ortseingängen und in ausgewählten Grünanlagen verteilt, die sich dann hoffentlich in den nächsten Jahren vermehren und diese Flächen in ein Meer von gelben Narzissen tauchen werden.