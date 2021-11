Aktion in Alt-Viersen : St. Martin im Seniorenheim

Viersen Tränen der Freude hatten sich in einige der glücklichen Gesichter der Senioren geschlichen, denn der hohe Besuch war für die Gäste der Diakonia-Tagespflege im „Belgischen Viertel“ und die Bewohner des „Haus am Nordkanal“ eine echte Überraschung.

Erst kurzfristig kündigte sich das natürlich durchgeimpfte Martinsduo der Stadt Viersen durch Vermittlung des Werberinges in den Einrichtungen an. „Wir möchten in diesem Jahr nicht nur den Kleinsten, sondern auch den Ältesten in der Stadt eine Freude machen“, hatten sich Thorsten Schormann (St. Martin) und Josef Frenken (armer Mann) überlegt. Dass der schöne Brauch rund um den römischen Legionär nicht nur gut bei Kindern ankommt, sondern sogar bei demenziell veränderten älteren Menschen positiv besetzte Gefühle und schöne Erinnerungen erzeugt, das konnte man beim Martinsbesuch in der Tagespflege und im Seniorenzentrum erleben. Im „Haus am Nordkanal“ ließen es sich Schormann und Frenken nicht nehmen, auch den Weg in die Zimmer derjenigen Bewohnerinnen und Bewohner zu suchen, die diese aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr verlassen können. In der Tagespflege wurden beide mit dem Martinslied begrüßt und es gab natürlich auch die „Mantelszene“ zu sehen. Labrador Luk, sonst vierbeiniger „Kollege“ der Öffentlichkeitsarbeit der Unternehmensgruppe Seniorenzentrum, wurde vom St. Martin und dem armen Mann spontan als „Martinspferd“ dienstverpflichtet und begleitete das historische Paar als Dritter im Bunde souverän auf der Rundreise durch die Einrichtungen.