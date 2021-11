Engagement in Schwalmtal : Anwohner dankten dem Löschzug Amern

Schwalmtal Damit hatten die Feuerwehrleute aus dem Löschzug Amern überhaupt nicht gerechnet: Sie erhielten jetzt nicht nur freundlichen Besuch, sondern auch ein laut Wehr-Sprecher Timo Smets „überaus nützliches Geschenk“ in Form von Leckereien und Gerstensaft.

Stellvertretend für alle Hausbewohner am Finkenweg in Amern, die nach einem nächtlichen Feuerwehreinsatz plötzlich ihr Zuhause verlassen mussten und im Gerätehaus in Amern einen warmen Platz gefunden hatten, bedankten sich einige der Nachbarn bei der Freiwilligen Feuerwehr . Arno Adrians und Timo Smets nahmen als Stellvertreter für den Löschzug Amern „den Dank für den unermüdlichen Einsatz der Kameradinnen und Kameraden“ entgegen. Sie wiederum revanchierten sich mit einer Führung durch den Fuhrpark und durch das Gerätehaus.

Am 8. Oktober war der Löschzug Amern zu einem Einsatz mit ausströmendem Gas auf den Finkenweg gerufen worden. Zur Sicherheit wurde ein nahes Haus geräumt. „Zeitweise kamen die Bewohner mitten in der Nacht im Gerätehaus Amern unter, wo sie Mitglieder des Löschzugs versorgt haben“, schildert Smets. Am folgenden Tag ging erneut ein Alarm für diesen Einsatzort bei der Wehr ein; erneut mussten die Menschen das Haus am Finkenweg verlassen – und erneut bot sich ihnen eine Zuflucht im Amerner Gerätehaus. Die Mitglieder des Löschzugs waren vorbereitet und so wurden die Bewohner erneut zeitweise im Gerätehaus Amern versorgt.