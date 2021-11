Spendenaktion : Ein Wunschbaum für Heimkinder in Viersen

Viersen In der Filiale einer Bank steht ein Tannenbaum mit den Weihnachtswünschen von Heimkindern in Viersen. Kunden können die Wünsche im Wert von maximal 15 Euro erfüllen.

Die Kinder des Don-Bosco-Heims waren zum achten Mal mit Heimleiterin Stefanie Heggen in der Sparda-Bank-Filiale an der Hauptstraße in Viersen und schmückten dort den Weihnachtsbaum mit selbstgebasteltem Schmuck.

Filialleiterin Franziska Orgs präsentierte nun zusammen mit ihrem Team den Weihnachtsbaum. Das Besondere ist der Baumschmuck: Die Kinder hängten ihre Weihnachtswünsche in Höhe von maximal 15 Euro an den Baum der Filiale. Bis 13. Dezember können alle Viersener ein oder mehrere Wünsche vom Baum nehmen und die verpackten Geschenke wieder unter den Weihnachtsbaum in der Filiale legen. Am 23. Dezember bringt das Sparda-Team die Geschenke im Namen der Kunden in das Don-Bosco-Heim.