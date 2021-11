Berliner Höhe in Viersen : Martinsverein spendet an Schulen und Kitas

Viersen Der Martinsverein Berliner Höhe in Viersen unterstützt vier Einrichtungen. Zur Spendenübergabe trafen sich die Vertreter im Bürgerbüro.

„Ein weiteres Jahr ohne Martinsfest, das kommt nicht in die Tüte.“ Diesen einstimmigen Beschluss in der Mitgliederversammlung im September hat der Vorsitzende des Martinsvereins Berliner Höhe, Jürgen Zeh, zum Anlass genommen, die Anregungen, Gedanken und Wünsche der Aktiven in die Tat umzusetzen: Am Freitag, 5. November, zieht der Martinszug über die Berliner Höhe. Da es aus organisatorischen Gründen in diesem Jahr keine Tütenausgabe geben wird, hat der Martinsverein kürzlich im Bürgerbüro an verschiedene Einrichtungen eine Geldspende in Höhe von insgesamt rund 600 Euro überreicht. Die Übergabe wurde vom Sankt Martin (Bernd Weiß) persönlich vorgenommen an Judith Sarhage-Buresch (Familienzentrum St. Elisabeth), Anke Merx (Albert-Schweitzer-Schule), Andrea Thees (Grundschule Zweitorstraße) sowie Claudia Ropohl und Sabine Weenen (Kita Mummelkinder). Die vier Schulen und Kitas sind Partner der Straßengemeinschaft Berliner Höhe, wenn es unter anderem um die Betreuung der fast 130 Kinder von der Berliner Höhe geht. Mit der Unterstützung des Martinsvereins können die Kindergärten und Schulen interne Martinsaktivitäten finanzieren.