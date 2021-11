KG Hamm wer net : Günter Jansen wird neuer „Cheriff“

Viersen Die KG Hamm wer net hat Jansen aufgrund seiner herausragenden Verdienste um die Brauchtumspflege in Viersen und Dülken als 54. „Cheriff im Hamm“ ausgewählt.

Jetzt steht, fest, wer der 54. „Cheriff im Hamm“ wird: Neuer Titelträger soll der 58-jährige Dülkener Günter Jansen sein. Aufgrund seiner herausragenden Verdienste um die Brauchtumspflege in Viersen und Dülken sei Jansen ausgewählt worden, teilte die Karnevalsgesellschaft (KG) Hamm wer net mit.

Jansen begann seine karnevalistische Laufbahn mit 16 Jahren als Zugteilnehmer im Rosenmontagszug in Dülken und ist seit 2007 aktives Mitglied des Vaterstädtischen Vereins Dülken. Zum 44-jährigen Bestehen des Vereins wurde er Mitglied in der Prinzengarde als Begleitung des Jubiläumsprinzenpaares Dieter und Anka Niessen . Seit 2009 ist er im Vorstand des Vaterstädtischen Vereins tätig, zunächst als stellvertretender Schatzmeister, dann als Schatzmeister und Vizepräsident. Seit 2018 ist er Präsident des Vaterstädtischen Vereins.

Die KG Hamm wer net ehrt jedes Jahr verdiente Persönlichkeiten aus dem Karneval, der Wirtschaft und dem öffentlichen Leben. Jansen wurde jetzt auf dem Ordensabend der Gesellschaft den Vereinsmitgliedern als „Cheriff“ für die kommende Session vorgestellt. Er musste einige tiefgründige, persönliche Fragen von Sitzungspräsident Michael Berghausen über sich ergehen lassen, um seine Eignung als künftiger „Cheriff“ unter Beweis zu stellen. Diese Fragerunde überstand Günter Jansen mit Bravour, so erfuhren die anwesenden Vereinsmitglieder zum Beispiel, dass seine Lieblingsfarbe Blau, sein Lieblingsmaler Rembrandt und sein Lieblingsstar Freddie Mercury ist. Bei der Getränkeauswahl war Jansen dann nicht ganz so wählerisch, auf die Frage „Bier oder Wein?“ kam ein kurzes aber knappes: „Beides!“ Zu seinen Hobbies zählen außer Karneval das Radfahren, Tauchen und Oldimertraktoren. Jansen arbeitet als Architektenberater in den Niederlanden.