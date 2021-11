Don-Bosco-Heim in Viersen : Ein Wohnwagen für das Kinderheim

Don-Bosco-Heim in Viersen

Stefan Vander (Sparkasse) mit Hannah Fußangel, Lena Stepprath, Heimleiterin Stefanie Heggen und Hermann Nellessen (v.l.) am Wohnwagen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Zusätzlich zu Zelten hat das Don-Bosco-Heim für Urlaubsreisen nun auch einen Wohnwagen zur Verfügung. Möglich machten das Spenden.

Für das Don-Bosco-Heim in Viersen ist dank der Stiftung der Sparkasse Krefeld ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. Das Kinderheim träumte von einem Wohnwagen, um bei den gemeinsamen Reisen mit Zelten einen gesicherten Rückzugsort zu haben, der dem Wetter besser trotzen kann, als es Zelte tun. „Wir haben uns dann mit unserem Projekt bei der Sparkassen-Stiftung beworben und einen Zuschlag erhalten“, erzählt Stefanie Heggen, die Geschäftsführerin des Heimes. 9250 Euro flossen aus dem Topf der Stiftung. Mit dieser Summe und weiteren Spenden konnte ein gebrauchter Wohnwagen samt Vorzelt und Erker angeschafft werden. Die Gesamtkosten lagen bei rund 12.000 Euro. Nun gab es eine offizielle Übergabe im Beisein von Stefan Vander von der Sparkasse – wobei der Wohnwagen schon seine Feuertaufe bestanden hat. Er war bereits bei den Wohngruppen Villa und Scout im Einsatz und hat sich bei Urlauben in der Eifel und Österreich bewährt. tre