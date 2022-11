Kita in Viersen-Dülken : Mädchen und Jungen sammeln für notleidende Tiere

Die Kita-Kinder sammelten Futterspenden für den Verein „Notfelle Niederrhein“. Foto: Stadt Viersen

Viersen-Dülken In diesem Jahr gab es in der städtischen, „fairen“ Kita Friedrichstraße in Dülken eine besondere Sankt-Martin-Spendenaktion: Die Kinder sammelten Futterspenden für notleidende Tiere.

Die Spendenbox ist nun prall gefüllt.

Sankt Martin ist alljährlich das Fest vom Teilen und Helfen. Höhepunkt jedes Martinszuges ist die Szene des Mantelteilens. Die Kindertagesstätte wollte die symbolische Darstellung mit Leben füllen und den Kindern bewusst näherbringen. Weil in diesem Kindergartenjahr das Jahresthema: „Natur-Tiere-Wald und Garten“ lautet, wurde entschieden, den gemeinnützigen Verein „Notfelle Niederrhein“ mit Tierfutterspenden zu unterstützen.

Es erfolgten die Kontaktaufnahme zum Verein und Informationen an die Eltern. Jeder und jede, konnte verpacktes Tierfutter in eine Spendenbox geben. In Vorbereitung auf das St.-Martinsfest wurde das Thema in den Gruppen besprochen. Jedes Kind konnte im Morgenkreis seine Spende vorstellen und selbst einmal wie St. Martin sein.