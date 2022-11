Heinz Wynen aus Wassenberg hört auf : Heiliger Martin sucht einen Nachfolger

Heinz Wynen als St. Martin und „Maja“: Am Freitag reitet Wynen letztmals nach 25 Jahren als Heiliger Martin voran. Nun wird ein Nachfolger gesucht. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Vor 25 Jahren verkörperte Heinz Wynen zum ersten Mal Sankt Martin in der Oberstadt Wassenbergs. Am kommenden Freitag wird es das letzte Mal sein. Er blickt auf eine ereignisreiche Zeit zurück und sagt, was ihn besonders rührte.

Wenn am kommenden Freitag, 18. November, 17.30 Uhr, an der Kirche St. Mariä Himmelfahrt in der Wassenberger Oberstadt der traditionelle Martinszug beginnt, dann wird dieser vor allem Heinz Wynen dieses Mal ganz besonders werden. Der bald 82-Jährige ist das, was man wohl Inventar nennt, wenn man über das Martinsfest in der Oberstadt spricht.

Am Freitag wird es das letzte Mal sein, dass er den rund 150 Kindern die Weckmänner und Tüten überreicht. Sein größter Wunsch: Das Martinsfest soll in der Oberstadt weiter gefeiert werden. Die Martinstradition soll den Kindern auch künftig nahegebracht werden. Doch wer seinen Job übernimmt – noch steht das nicht fest. Grund genug für Heinz Wynen, auf sein Anliegen aufmerksam zu machen.

„Damals war es mein Vorgänger Nethövel, der aus Altersgründen aufhörte. Dann habe ich spontan übernommen und das nie bereut“, sagt Heinz Wynen. Noch vor einem Jahr unterstrich er voller Überzeugung, noch nicht ans Aufhören zu denken, doch mittlerweile muss auch jemand wie er, einer der engagiertesten Menschen in Wassenberg, auch mal mehr an sich selbst und seine Gesundheit denken.

Heinz Wynen ging in seiner Rolle als Heiliger Martin voll auf. Übernahm er zunächst ein altes Bischofskostüm, wurde Wynen, als dieses schlichtweg abgenutzt war und ersetzt werden musste, selbst aktiv und kreativ. Denn: Sankt Martin sollte in seiner Ursprungsfunktion als römischer Legionär durch die Straßen reiten, so waren Wynens Gedanken.

Seine Liebe zum Handwerk brachte ihn dazu, ein ganz eigenes Kostüm zu entwerfen. Ob Stoffunterkleid, Lederwams mit Edelstahlpailletten und aufgehämmerten Nieten, purpur-roter Samtmantel, Lederschoner für Arme und Beine oder das Stahlschwert samt Scheide – alle Teile arbeitete Wynen von Hand. So entstand ein sehenswertes Kostüm, das er bis heute trägt. Es soll auch weitergetragen werden, denn Heinz Wynen möchte das Unikat an seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin weitergeben. „Auf jeden Fall mache ich das“, sagt der Senior, der viele Jahre lang für die Menschen in und um Wassenberg da war und noch ist. Der Name ist zum Beispiel untrennbar mit dem Wassenberger Tulpensonntagszug verbunden. Den hat Wynen viele Jahre organisiert. Oder die DJK Wassenberg hier war er lange Zeit Übungsleiter, heute ist er sogar der Ehrenvorsitzende des Vereins.

Viel Herzblut steckte er immer in seine Rolle als Sankt Martin. „Die Mantelteilung am Feuer neben der Kindertagesstätte Apfelbaum am Neumarkt und anschließend dann, wenn ich mit Weckmännern zu den Kindern gegangen bin und die Weckmänner dann verteilt habe – man kann sich nicht vorstellen, wie schön das ist, die leuchtenden Augen der Kinder zu sehen. Das hat mich immer erfüllt und war der Ansporn für mich, die Rolle zu übernehmen“, erzählt Heinz Wynen mit etwas Wehmut in der Stimme.