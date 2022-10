Einkaufstipp in Schwalmtal-Waldniel : Wo Eltern günstig Kinderkleidung finden können

Die Kinder- und Jugendboutique „Wie Neu“ auf dem Gelände des Kinder- und Jugenddorfes Bethanien ist bei Eltern beliebt. Jetzt werden auch Spenden gesucht.

„Die Boutique ist sehr beliebt in Schwalmtal und Umgebung und wird von den unterschiedlichsten Kunden angenommen“, sagt Kinderdorf-Sprecherin Anna Thyssen. „Die Einnahmen der Boutique gehen je zur Hälfte an das Bethanien Kinderdorf und an den Verein „Bündnis für Familie“. Damit seien in den vergangenen Jahren viele Aktionen umgesetzt worden, die ohne die Boutique unmöglich gewesen wären. Im Bethanien Kinderdorf sei damit ein Teil der Therapie- und Förderangebote finanziert worden. Beim Bündnis für Familie seien Spielplätze ausgestattet und der Babybesuchsdienst realisiert worden. „Ich bin sehr froh und auch stolz auf die Ehrenamtlerinnen, die unsere Kinder- und Jugendboutique komplett eigenständig organisieren und leiten“, sagt Kinderdorfleiterin Julia Bartkowski. „Ohne diese Frauen wäre die Boutique nicht umsetzbar.“