Kriminalität in Viersen : Diebe stehlen Katalysatoren

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen In Viersen haben unbekannte Täter mehrere Katalysatoren gestohlen. Zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, entfernten die Diebe den Katalysator eines weißen 1er-BMW, der auf einem Parkplatz an der Venloer Straße in Dülken stand.

Zwischen 6 und 8 Uhr wurde am Dienstag der Katalysator eines VW Beetle gestohlen. Das Auto stand auf einem Parkplatz an der Düsseldorfer Straße in Süchteln. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Diebstählen unter der Telefonnummer 02162 3770.

(mrö)