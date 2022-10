Tischlerei in Dülken : Chef und Mitarbeiter seit 40 Jahren im Betrieb

Viersen-Dülken Der eine ist der Allrounder für die Montage, der andere sein Chef. Beide gehören seit 40 Jahren zum Team der Tischlerei Orths in Viersen-Dülken: Michael Lamers und Martin Orths feierten ihre Jubiläen gemeinsam mit der Mitarbeiterschaft.

„Mein Beruf ist so abwechslungsreich und niemals eintönig – das reizt mich auch nach 40 Jahren immer noch“, sagt Michael Lamers. Der 58-Jährige baut Fenster, Türen, Handläufe und weitere Produkte bei den Kunden ein. Was ihm außerdem gefällt: „Wir müssen uns immer wieder neu auf die Kunden einstellen – das ist sehr interessant, weil jeder Mensch anders ist.“ Als junger Tischlergeselle kam Michael Lamers nach dem Abschluss seiner Ausbildung zu dem Dülkener Familienbetrieb. Der Firmengründer und heutige Seniorchef Matthias Orths stellte ihn ein. Bereut hat Lamers das nie: „Wir haben ein tolles Arbeitsklima im Betrieb, und wir konnten uns stets auf unsere Chefs verlassen“, berichtet er. Die Folge sind auffallend viele langjährige Arbeitsbeziehungen in der Tischlerei Orths, die 18 Mitarbeiter beschäftigt. Michael Lamers ist bereits der fünfte Mitarbeiter, der sein 40-jähriges Arbeitnehmerjubiläum im Betrieb feiern konnte.

Uwe Sötje , Obermeister der Tischler-Innung Kreis Viersen , überreichte ihm während der kleinen Betriebsfeier in der Gaststätte „Zur Talquelle“ in Dülken die Silberne Medaille der Handwerkskammer Düsseldorf. Die gab es auch für Martin Orths, der genauso lange in der GmbH beschäftigt ist. Nach Abitur und Wehrdienst begann er 1982 die Ausbildung bei seinem Vater, die er 1984 als Jahrgangsbester abschloss. Später machte der heute 60-Jährige seinen Meister und den Betriebswirt des Handwerks. Seit 2001 ist er Geschäftsführer der Tischlerei, bis 2015 zusammen mit seinem Vater, seither alleine. Er ist seit 1988 verheiratet mit seiner Frau Gisela und Vater zweier Kinder sowie zweifacher Großvater. Sohn David ist ebenfalls im Betrieb tätig.

Sowohl Martin Orths als auch Michael Lamers gewinnen der technischen Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur positive Seiten ab. Auf der einen Seite sei durch moderne Maschinen im Tischlerhandwerk vieles einfacher und leichter geworden. Die ständige Erreichbarkeit via Internet und Smartphone jedoch sorge für dauerhaft hohes Tempo. „Früher war das Arbeiten entspannter“, findet Michael Lamers. Der Tischlergeselle lebt in Nettetal-Schaag. Seit 29 Jahren ist er mit seiner Frau Dagmar verheiratet, das Paar hat zwei Kinder und einen Enkelsohn von zweieinhalb Jahren. „Mein Enkel wohnt im selben Haus und hält mich auf Trab“, sagt Lamers lächelnd. In jungen Jahren spielte der 1,90-Meter-Mann Basketball, heute ist er in seiner Freizeit gerne mit dem Motorrad unterwegs, fotografiert viel in der Natur und engagiert sich als Vorsitzender der sehr aktiven Nachbarschaft Brachter Straße, Mühlenbachweg, Furth, Pieper in Schaag.