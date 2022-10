St.-Martinsfest in Kita Vogelsrath : In Vogelsrath tritt Marie als Heiliger Martin auf

Schwalmtal In Schwalmtal gibt es im DRK-Kindergarten einen ungewöhnlichen St. Martin: Die Rolle übernimmt mit sechs Jahren ein Kind: ein Mädchen. „Wir haben eine heilige Martina“, sagt Maria Boubas lachend, die Leiterin der DRK-Einrichtung.

Der Heilige Martin ist ein Mädchen – zumindest im DRK-Kindergarten Vogelsrath in Schwalmtal-Dilkrath. Dort wird die sechsjährige Marie beim Kita-eigenen Martinsfest am Donnerstag, 10. November, die Rolle des hilfsbereiten Heiligen übernehmen.

Und in der Kita gibt es noch einen dritten Protagonisten: das Pferd von St. Martin. In dessen Rolle ist, mit einem braunen T-Shirt, Zaumzeug und Pferdeohren, die fünfjährige Thea geschlüpft. „Es ist meine Lieblingsrolle. Ich mag Pferde“, erzählt sie lächelnd.

Die DRK-Kita in Vogelsrath gehört zu den Einrichtungen im Kreis Viersen, die sich nicht nur am örtlichen St.-Martinszug beteiligen, sondern auch selbst feiern. „Mit Martinsliedern, einem Feuer und natürlich der Mantelszene“, schildert Maria Boubas, die die Einrichtung mit zwei Gruppen seit 2019 leitet. Dabei sind speziell die 15 Vorschulkinder eingebunden. Drei von ihnen, die per Los ermittelt wurden, stellen die Mantelteilung dar, die übrigen begleiten die Szene mit Liedern und Musikinstrumenten. Wie textsicher alle sind, zeigen sie dem Besuch: „Sankt Martin, Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind, sein Ross, das trug ihn fort geschwind“, singen sie begeistert. Erst in Strophe 2 wird es etwas leiser. „Aber das üben wir noch“, sagen Katharina Becker und Ulrike Kersebaum, die die Gruppe betreuen.