Haus Greefsgarten in Viersen : Arbeiten, wo man den Beruf gelernt hat

Viersen Im „Haus Greefsgarten“ haben dieses Jahr drei Auszubildende in der Pflege ihr Examen abgelegt. Alle sind nach ihrer Ausbildung der Einrichtung treu geblieben und unterstützen nun ihre Kolleginnen als Pflegefachkräfte.

Pflegefachkräfte sind auf dem aktuellen Arbeitsmarkt begehrt. Hat man den Abschluss in der Tasche, ist es momentan leicht, sich einem neuen Arbeitgeber zuzuwenden. Nicht so Lea Henskes, Susanna Heger und Thomas Schiffers. Drei Jahre haben sie gemeinsam die Schulbank der Pflegeschule gedrückt und gleichzeitig im praktischen Teil ihrer Ausbildung im „Haus Greefsgarten“ alles gelernt, was sie jetzt als Fachkräfte täglich bei der Arbeit umsetzen können. Ihnen sind die vielen Seniorinnen und Senioren im Haus ans Herz gewachsen. Deshalb haben sie vor einigen Wochen auch alle drei „Ja“ gesagt, als Geschäftsführer Martin Stoof ihnen die Arbeitsverträge als Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann anbot, die sich nahtlos an die Ausbildungsverträge anschließen sollten.