Ausbildung im Kreis Viersen : Große Bühne für die Super-Azubis

Kreis Viersen/Mönchengladbach Sie alle haben eine Eins vor dem Komma und sind damit die Besten ihres Jahrgangs: Von den 4.700 Auszubildenden, die in diesem Jahr ihren Abschluss bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein gemacht haben, sind 261 aus 189 Ausbildungsbetrieben ausgezeichnet worden, die ihre Prüfungen mit „sehr gut“ bestanden haben.

So wie Sophia Schönberger aus Viersen. Die 22-Jährige hat ihre Ausbildung zur Produktgestalterin bei der Aunde Achter & Ebels GmbH in Mönchengladbach mit Bravour absolviert. „Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und versuche immer, mich weiterzubilden. Geholfen haben mir mein Interesse an der Ausbildung und die Unterstützung aller Beteiligten“, sagt Sophia Schönberger zu ihrem „Geheimrezept“ für ihr gutes Abschneiden. Sie bedankt sich vor allem bei ihrer Familie und ihren Freunden, aber auch bei ihren Lehrerinnen und Lehrern sowie bei ihrem Ausbildungsbetrieb. Inzwischen hat sich die Viersenerin für den Studiengang Produkt- und Objektdesign an der Hochschule Niederrhein entschieden.