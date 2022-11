Beatles-Gallery-Betreiber : Neues Buch mit John Lennon

Gabi Koepp und Jürgen Meis, Betreiber der Beatles-Gallery in Dülken, haben ein neues Buch vorgelegt. In dem taucht auch John Lennon auf, als QR-Code. Foto: Meis

Viersen-Dülken Ein Gespenst, John Lennon und ein QR-Code - die Betreiber der Beatles-Gallery in Dülken haben ein neues Buch geschrieben. In dem ist Musik drin.

In Dülken sind Gabi Koepp und Jürgen Meis für ihre Beatles-Gallery bekannt, die sie im Jahr 2019 eröffneten. Im selben Jahr veröffentlichten sie das Buch „With Things around the World“ — ein Werk von Beatles-Fans für Beatles-Fans. Erfahrungen mit dem Bücherschreiben hatte das Paar da schon gesammelt, denn neben den Beatles haben Koepp und Meis auch die Borussia in ihr Herz geschlossen. „Ein Fanschal bereist die Welt“, hieß das vor zehn Jahren veröffentlichte Buch über das Frauen-Fanclub-Projekt der Borussia. Jetzt haben Koepp und Meis erneut ein Buch vorgelegt. Und wieder kommen die Beatles darin vor.