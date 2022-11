Brauchtum in Viersen-Dülken : Ritt um die Narrenmühle — Karnevalsauftakt in Dülken

Viersen-Dülken Sie können auch ohne Prinzenpaar lustig sein: Mit dem Ritt um die Mühle eröffneten die Senatoren der Dülkener Narrenakademie die närrische Session 2022/23. Im Bürgerhaus schloss sich der Dämmerschoppen an.

Das Strippke über der Dülkener Narrenmühle leuchtet in der Dunkelheit schon von weitem. Dazu ist Karnevalsmusik zu hören. Rund um die Narrenmühle drängen sich die verschiedenen karnevalistischen Gruppen und Besucher. Aus dem im Scheinwerferlicht liegenden Wahrzeichen von Dülken treten die Senatoren der Dülkener Narrenakademie. „Es ist wieder soweit. Der Elfte im Elften rief uns heraus, um an unserer Mühle den Beginn der fünften Jahreszeit zu feiern. Den Ruf haben viele gehört“, begrüßt Rector magnificus, Arie Nabrings, die vielen Gäste. Im gleichen Atemzug entschuldigt er die fehlenden Musikfreunde Viersen-Rahser. „Sie hätten sich nach Dülken getraut, aber leider mussten sie aufgrund von Krankheit absagen“, informiert Nabrings.

Was ebenso fehlt: ein großes und ein kleines Prinzenpaar. Bewerbungen gingen nicht ein und so muss in dieser Session darauf verzichtet werden. Nichtsdestoweniger regt sich das närrische Leben wieder, und das stellen die Senatoren direkt unter Beweis. Ihre Steckenpferde fest in der Hand, warten sie auf das traditionelle Klopfzeichen, das den Ritt um die Mühle einläutet. Doch zuvor erschallt das „Gloria tibi Dülken“. Dann greift Nabrings zum Hammer. Drei Schläge gegen die Tür der Narrenmühle, die Senatoren machen sich mit ihren hölzernen Pferden auf den Weg, dazu erklingt das Lied „11.000 Jecken reiten auf Stecken“.