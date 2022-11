Geld für Hospizverein und Feuerwehr Niederkrüchten : Wegberger Ballerinas tanzen für guten Zweck

Wegberg/Niederkrüchten Alle zwei Jahre sammelt die Ballett- und Musicalschule Studio-1a aus Wegberg für den guten Zweck. Fast 7.000 Euro sind bei einer Benefizaufführung nun zusammengekommen.

Bereits zum zwölften Mal hat Diplom-Tanzpädagogin Rachel Teuwsen eine Benefizaufführung mit ihren Schülern aus der Ballett- und Musicalschule Studio-1a veranstaltet. Unter dem Titel „Nachts im Museum“ kamen an zwei Tagen fast 7.000 Euro für den guten Zweck zusammen. Die Hälfte des Betrags ging an den Deutschen Kinderhospizverein, der mit seinem ambulanten Kinder- und Hospizdienst Sonnenblume in der Städteregion Aachen und im Kreis Heinsberg vertreten ist. Der Verein unterstützt Familien, deren Kinder lebensverkürzend erkrankt sind.