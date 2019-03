Stressbewältigung : Gesundheitstag für die Mitarbeiter der Stadt Viersen

Viersen Gemeinsam mit der AOK Gesundheitskasse Rheinland/ Hamburg hat die Stadt Viersen einen Gesundheitstag angeboten. Das Thema Stressbewältigung stand im Mittelpunkt.

Die Stadt Viersen hat aktuell gut 1100 Mitarbeiter. Als Arbeitgeber bietet die Stadtverwaltung vielfältige Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Berufsfeldern. Der Fachbereich Hauptverwaltung hat als Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements in Zusammenarbeit mit anderen Krankenkassen bereits verschiedene Aktionstage konzipiert und organisiert. Nach Ansicht von AOK-Experten werden die Themen Prävention und Betriebliche Gesundheitsförderung in Zukunft an Bedeutung gewinnenr. RP