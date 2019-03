Niederkrüchten: Zusammenschluss verlief erfolgreich

Niederkrüchten Zudem steht eine Kooperation mit einem weiteren Verein im Raum.

Insgesamt zog der Vorsitzende Rolf Cleophas eine positive Bilanz: „Es war ein wichtiger und notwendiger Schritt für die Fußballer in beiden Vereinen. Der Name ‚SC‘ hat sich aller Skepsis zum Trotz erstaunlich schnell etabliert. Die wirtschaftliche Lage ist solide und der Club gerüstet für die Aufgaben in der Zukunft.“ Der Sportclub wuchs durch den Zulauf in der Fußballabteilung auf mehr als 630 Mitglieder an. „Damit verbunden war auch ein erheblicher finanzieller Kraftakt. Ausrüstungskosten und Verwaltungsgebühren seien enorm gewesen“, so der 63-Jährige. Er verriet zudem, dass der SC Niederkrüchten in Kontakt zu einem weiteren, noch nicht genannten Verein stehe, mit dem ebenfalls eine Kooperation ins Auge gefasst werde.