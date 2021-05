Windenergie in Tönisvorst : Arbeiten an den Vorster Windrädern

Arbeiten an den Vorster Windrädern

Windenergie in Tönisvorst

Die Windräder in Vorst speisen seit Ende 2020 Strom ins Netz. Foto: Emily Senf

Tönisvorst Bürger hatten sich beschwert, dass die beiden Windkraftanlagen in Vorst zeitweise laute Geräusche machen. Jetzt wird nachgebessert.

Die beiden Windkraftanlagen in Tönisvorst-Vorst stehen in diesen Tagen immer mal wieder still. Grund sind Arbeiten der Firma Enercon, die für die Wartung der beiden Windräder zuständig ist, sagt eine Sprecherin des Betreiberunternehms SL Naturenergie aus Gladbeck auf Anfrage.