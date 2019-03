Schwalmtal: Frischer Wind und Ehrungen bei DLRG-Ortsgruppentagung

Schwalmtal Nach 35 Jahren verabschiedete sich Harry Schmitz von der Spitze und übergab an eine junge Nachfolgerin.

Generationswechsel in der Geschäftsführung der Schwalmtaler DLRG: Auf der Ortsgruppentagung übergab Harry Schmitz (68) den Staffelstab an Laura Müller (31). Der Waldnieler hat 35 Jahre lang die Geschäfte der Schwalmtaler Lebensretter geführt. Seine Nachfolgerin, der Liebe wegen nach Waldniel gezogen und von Haus aus Krankenpflegerin, hat als Erste-Hilfe-Ausbilderin bereits Erfahrung in der Ortsgruppe.