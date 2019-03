DRK Viersen : Erna Schiffer erhält Stadtplakette in Bronze

Viersen Erna Schiffer ist für ihr langjähriges Engagement beim DRK ausgezeichnet worden. Seit 28 Jahren ist die Seniorin im Krankenhausbesuchsdienst und bei den Blutspendeterminen aktiv.

Der Blick von Erna Schiffer drückt mehr als nur Erstaunen aus. Die Worte von Viersens Bürgermeisterin (SPD) Sabine Anemüller „Ich freue mich sehr, Ihnen im Namen des Rates der Stadt Viersen die Stadtplakette in Bronze verleihen zu dürfen“ hängen noch in der Luft und scheinen noch nicht richtig angekommen zu sein.

Doch was für sie eine Selbstverständlichkeit ist, sehen andere Menschen als ein besonderes Engagement an, und das ist es auch. Seit 28 Jahren ist Erna Schiffer aktives Mitglied im Deutschen Roten Kreuz (DRK). Sie gehört dem Krankenhausbesuchsdienst für die LVR-Klinik für Orthopädie Süchteln und dem Allgemeinen ­Krankhaus Viersen (AKH) an. Zusammen mit einer Handvoll Mitstreiterinnen besucht sie die Patienten im Wochenrhythmus auf den Stationen. Zeit für Gespräche ist gegeben, aber auch tatkräftige Hilfe, wenn kleinere Besorgungen anstehen, die die Patienten gerade nicht eigenständig erledigen ­können.

Vor 28 Jahren fragte eine Bekannte Erna Schiffer, ob sie nicht beim Besuchsdienst mitmachen wollte. Das war der Anfang. Als dann einmal bei einer Blutspende Not am Mann war und sie einsprang, war die zweite Aufgabe da. „Die kleinen Dinge, das Miteinander – das ist es, was mich beflügelt“, erklärt Schiffer. Die Ehrenamtlerin spricht davon, dass die Menschen, denen sie ihre Zeit schenkt, ihr viel zurück geben. Es seien viele kleine Glücksmomente, so die Seniorin.