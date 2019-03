Seniorenheim im Brüggen: Sturmeinsatz für St.-Franziskus-Pflegekräfte

Brüggen Am Wochenende mussten neun Senioren aus den Zimmern evakuiert werden, schon am Dienstag konnten sie wieder zurück.

Sturmtief Eberhard hat am vergangenen Wochenende mit seinen Orkanböen auch das Seniorenheim St. Franziskus in Brüggen-Bracht schwer erwischt: Das Dach des Altenheims wurde teilweise abgetragen – und das hatte auch Folgen für die Bewohner: neun der rund 100 älteren und pflegebedürftigen Menschen mussten ihre Zimmer sicherheitshalber vorübergehend verlassen – doch zu Schaden kam niemand.

„Dank der großartigen Unterstützung der Dachdeckerfirma Stevens, die noch am Sonntag mit den Reparaturen begonnen hatte, sowie durch den der Burggemeinde und meiner Mitarbeitenden konnten die Bewohner bereits am Dienstag in ihre Zimmer zurückkehren“, berichtet der erleichterte Einrichtungsleiter Michael Hötte (42).

Sechs Dachdecker und ebenso viele Pflegekräfte hatten an dem stürmsichen Sonntagnachmittag auf ihre Freizeit verzichtet und waren ins Seniorenheim nach Bracht gekommen, um in der Ausnahmesituation zu helfen. Bei ihnen bedanke Hötte sich nun ganz herzlich. „Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten sowie die Reparatur kamen so gut voran, dass wir schon am Montag für die Bewohner einen maximal geregelten Tagesablauf gewährleisten konnten“, sagt der Einrichtungsleiter zufrieden. „Sogar das Musikcafé fand Montag schon wieder statt.“ Der 42-Jährige zollt seinen Mitarbeitern im Umgang mit der Ausnahmesituation höchsten Respekt: „Sie haben am Sonntag und in den Tagen danach einfach Großartiges geleistet!“ RP