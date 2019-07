Reiten : Engländer bringt Dülkener Turnier Glanz

Der international erfahrene William Whitaker zeigte sich auf der Anlage des RFV Dülken-Viersen stark. Im S*-Springen war er gleich mit mehreren Pferden in der Siegerrunde vertreten. Aber auch heimische Reiter überzeugten.

Gut verlief das große Sommerturnier des Reit- und Fahrvereins Dülken-Viersen in der Schirick bei tollstem Pferdesportwetter. „Wir haben volles Haus“, sagte freudestrahlend Carsten Conrads, 1. Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Dülken-Viersen, als das S*-Springen mit Siegerrunde mit großer Verspätung anfing. Er freute sich, dass zum eigenen Hindernismaterial für den Parcours zwei neue Sprünge hinzugekommen waren - mit Hilfe der Viersener Unternehmen Hören-Bau und Gerüstbau Schürzeberg.

Carsten Conrads stellte fest: „Unsere schweren Springen haben sogar eine internationale Note durch den Engländer William Whitaker und den Niederländer Rens Spreuwenberg.“ Und so wurde aber international erfahrene 29-jährige William Whitaker (Eschweiler Pferde SV), vielfacher Europameister der Junioren und Jungen Reiter, zum Star der zweitätigen Pferdeleistungsschau. Der Neffe der berühmten Springreiter John Whitaker und Michael Whitaker ritt vorige Woche noch in Monaco und vorigen Donnerstag bei den Rheinischen Meisterschaften in Langenfeld. Der Sohn von Ian Whitaker und dessen Frau Alison ist der Cousin der ebenfalls im Sport hoch erfolgreichen Springreiter Robert Whitaker und Ellen Whitaker und der große Bruder von George Whitaker, der ebenfalls erste Erfolge im Springsattel sammelt.