Fußball : Phantastische Serie bringt den Aufstieg in die Kreisliga A

Lange musste TIV Nettetal auf den Aufstieg in die Kreisliga A warten. Nächste Saison spielen sie in der höchsten Liga auf Kreisebene. Foto: TIV

Meisterpoträt: TIV Nettetal verlor die ganze Saison kein Spiel und ist mittlerweile 56 Partien ungeschlagen. Nur 22 Gegentore kassierte das Team.

Seit Jahren spielten die Fußballer von TIV Nettetal immer wieder ganz oben in der Kreisliga B mit. Doch der lang angestrebte Aufstieg in die Kreisliga A wollte einfach nicht gelingen. Immer wieder war ein Team besser als TIV. Doch in der abgelaufenen Saison war es nun endlich soweit. Nach zehn Jahren schafften die Jungs von Trainer Deniz Metin den Aufstieg – und das mit Bravour. „Klar, war das in den letzten Jahren nicht motivierend, immer wieder knapp den Aufstieg zu verpassen“, sagt Metin. „Vor drei Jahren haben wir uns dann ein Drei-Jahres-Projekt auf die Fahne geschrieben, mit dem Ziel Aufstieg. Dass es dann genau so geklappt hat, freut uns alle natürlich riesig.“

Wie in den vergangenen Jahren hatten die TIV-Fußballer auch dieses Mal mit einem starken Konkurrenten zu kämpfen, und das war SuS Schaag. Und die Schaager waren natürlich gewarnt vor TIV, das zuletzt am 8. Oktober 2017 ein Spiel verloren hatte. „Wir wollten schauen, dass wir unsere Serie möglichst ausbauen können“, erinnert sich Deniz Metin an den Saisonauftakt der zurückliegenden Saison zurück. „Gegen Dülken haben wir dann gleich, aber nur knapp 1:0 gewonnen. Im zweiten Spiel gegen Dilkrath lagen wir mit 0:3 hinten. Doch meine Jungs haben sich aufgebäumt und noch 3:3 gespielt.“

Das war übrigens das einzige Unentschieden der ganzen Saison. Alle anderen Spiele wurden dann gewonnen, so dass die Serie jetzt bei deutschlandweit wohl einmaligen 56 Spielen ohne Niederlage steht. Großen Anteil am Erfolg hat der torhungrige Sturm der Nettetaler mit 134 Treffern insgesamt. Herausragend war Sasa Rakic mit 38 Treffern, aber auch die 27 Tore von Mustafa Toker sind exzellent. Zudem war die Defensive ein großer Stabilitätsfaktor, Nur 22 Gegentreffer war der mit Abstand beste Wert der Liga und auch das entscheidende Plus gegenüber Vizemeister Schaag, der zwar mehr Tore schoss (161), aber mehr Gegentore kassierte (33). „Das war schon eine tolle Saison“, betont der TIV-Trainer. „Aber wir wussten, dass Schaag bis zum Schluss dagegenhalten würde und auf einen Ausrutscher von uns gehofft hat. Das war sicherlich zusätzliche Motivation, weiter zu siegen.“