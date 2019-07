Jugend-Handball : Lobberich und Süchteln verpassen die Oberliga

Bei den letzten Qualifikationsturnieren für nächste Saison lief es für die Handballtalente aus dem Grenzland nicht gut.

Auch die letzten Qualifikationsturniere der Handball-Jugendmannschaften gehören seit dem Wochenende der Vergangenheit an. Die weibliche A-Jugend des TV Lobberich und die männliche B-Jugend des ASV Süchteln traten zu den Entscheidungsturnieren an, bei denen es um die letzten Oberliga-Startplätze ging. Beide Teams scheiterten.

Die weibliche A-Jugend verpasste die Qualifikation aufgrund eines schlechteren Torverhältnisses gegenüber dem TV Erkelenz nur ganz knapp. Im ersten Spiel trafen die Mannschaften direkt aufeinander und trennten sich mit einem 12:12-Unentschieden. Lobberich führte nach anfänglichen Schwierigkeiten ab der 17. Minute immer wieder mit vier Toren, erzielte allerdings ab der 23. Minute bei einer 12:8-Führung keinen eigenen Treffer mehr und ermöglichte somit dem TV Erkelenz den Ausgleich. Im zweiten Spiel trafen die Erkelenzerinnen auf den TB Wülfrath und siegten mit 24:9. Lobberich brauchte also im letzten Spiel gegen Wülfrath einen 16-Tore-Vorsprung, um den Sprung in die Oberliga zu schaffen. Das gelang dem TVL allerdings nicht. Er siegten nur mit 13:10 und tritt deswegen nächste Saison auf Kreisebene an. Die Tore erzielten: Hollenberg (9), Schlimgen (4), Touppen, Gelsz, Dahlke, Barendsma, Orbon (je 2) Felder und Gläser (je 1).