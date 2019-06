Halver : Großes Turnier des Reit- und Fahrvereins in Halver

Halver Am Wochenende nach Pfingsten lädt der Reit- und Fahrverein in Halver zum großen Frühjahrsturnier ein

Die Dressurreiter starten am Samstag um 8.30 Uhr mit einer Prüfung der Klasse M, die von einer S-Dressur gefolgt wird. Am Sonntag bildet um 8 Uhr eine zwei Sterne M-Dressur den Auftakt, bevor dann um 12.45 Uhr die Wertungsrichter das erste Paar zum dressursportlichen Höhepunkt, dem „St. Georg Special“ in das Viereck bitten. Bis das erste Paar einreiten kann, ist auf der Reitanlage noch einiges zu tun, um möglichst optimale Verhältnisse bieten zu können. Unter anderem wird, auch dank eines Zuschusses des Stadtsportverbandes, die Umzäunung des Turnierplatzes komplett erneuert. Den letzten Schliff soll die Reitanlage dann in den Tagen unmittelbar vor dem Turnier erhalten. Der Eintritt ist an beiden Turniertagen frei; weitere Infos gibt es auf