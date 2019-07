JugendFußball : A-Jugend des ASV schafft Aufstieg in die Niederrheinliga

Oberhausen/Viersen Im Entscheidungsspiel besiegte Süchteln den SV Biemenhorst 4:2.

„Wir sind mega stolz auf die Jungs und freuen uns riesig auf die kommende Saison in der Niederrheinliga“, sagte ein vor Freude strahlender Louis Rösch. Dazu hatte der Trainer der A-Jugend des ASV Süchteln auch allen Grund, denn sein Team besiegte im Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Niederrheinliga den SV Biemenhorst in Oberhausen mit 4:2 (2:1). Dabei hatte das Spiel ungünstig für die Süchtelner begonnen, schon nach 15 Minuten lagen sie durch einen Foulelfmeter zurück. Doch schon 120 Sekunden später glich Alexander Schneider aus. Doch damit nicht genug, wiederum zwei Minuten später gingen die Süchtelner durch einen Treffer von Leon Falter mit 2:1 in Front. In Hälfte zwei glichen die Biemenhorster zunächst wieder aus (56.) und sorgten für große Spannung. Beide Teams hatten Chancen. Doch es traf nur noch der ASV durch Erik Bigalke (87.) Minute und Cameron Heinrichs (90.+4), wodurch der Aufstieg perfekt war.