Fußball-Oberliga : Nettetal in Oberliga-Vorbereitung gestartet

Nettetal in Oberliga-Vorbereitung gestartet

Die SCU-Fußballer trainieren seit Donnerstag wieder. Der erste Test steigt Sonntag in Giesenkirchen.

Auch wenn die Pause seit dem letzten Spiel der vergangenen Saison in der Fußball-Oberliga nicht besonders lang war, war die erste Trainingseinheit der Vorbereitung auf die neue Spielzeit am Donnerstag beileibe nicht nur ein lockeres Anschwitzen. Auch die Spieler präsentierten sich trotz der physisch anstrengenden und überaus nervenaufreibenden Nettetaler Premierensaison in der fünften Liga schon wieder ziemlich schwungvoll. „Das war ein guter Auftakt. Die Jungs waren hoch motiviert und gut gelaunt“, sagte Trainer Andreas Schwan.