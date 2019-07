Leichtathletik : EM-Dritte gewinnt den Frauenwettbewerb

Marie-Laurence Jungfleisch nimmt vor ihrem Anlauf auf der Sportanlage an der Löh Maß. Foto: Offermanns. Foto: Paul Offermanns

Marie-Laurence Jungfleisch war mit ihrer Sieghöhe von 1,84 Metern allerdings nicht zufrieden.

Sie nahm einen letzten Schluck Wasser. Dann konzentrierte sie sich auf den letzten Versuch über 1,87 Meter. Die 28-jährige Marie-Laurence Jungfleisch (VfB Stuttgart) lief an, sprang ab und riss auch das dritte Mal diese Höhe. Dennoch gewann die Stuttgarterin, die voriges Jahr mit 1,96 Metern Bronze bei den Europameisterschaften in Berlin geholt hatte, den Frauenwettbewerb bei der Jubiläumsauflage des Internationalen Hochsprung-Meetings in Viersen mit 1,84.