Leichtathletik : Vierte DM-Norm für Waldnielerin

Beim Abendsportfest in Oedt hat die aus Waldniel kommende Anna Bommes im Trikot des LAZ Mönchengladbach über 3000 Meter in 10:28,87 Minuten als Siegerin der Jugend U18 die vierte Qualifikation für die U18-DM Ende Juli in Ulm geschafft. Sie hat nun die Qual der Wahl: Die 17-jährige ist nun über 800 Meter, 1500 Meter, 1500 Meter Hindernis und über 3000 Meter qualifiziert.