Corona-Pandemie : RKI meldet 1911 Neuinfektionen – Inzidenz bei 58,4

Corona-Tests in einem Labor (Symbolfoto). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Berlin Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut binnen eines Tages 1911 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Dienstagmorgen weiter.

Das geht aus Zahlen vom Dienstagmorgen hervor, die den Stand des Dashboards des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 6.05 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 4209 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Dienstagmorgen mit bundesweit 58,4 an (Vortag: 62,5; Vorwoche: 79,5). An Feiertagen wie Pfingstmontag suchen weniger Menschen einen Arzt auf, wodurch auch weniger Proben genommen werden und es weniger Laboruntersuchungen gibt. Daher werden weniger Neuinfektionen gemeldet.