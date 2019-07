Leichtathletik : Giftige Raupe beeinflusst Cross-Challenge

In Brüggens gibt’s ausgefallene Hindernisse. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Brüggen Bei der 4. Team-Cross-Challenge der Leichtathletikabteilung von TuRa Brüggen am Sonntag im Sportzentrum Vennberg bahnt sich mit 300 Meldungen eine Rekordbeteiligung an. „Wir füllen das Wasserbecken erst am Sonntag mit kaltem Wasser auf“, sagt die Veranstaltungsleiterin Heike Weyers.

