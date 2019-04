Handball-Verbandsliga : TSV Kaldenkirchen gibt vier A-Jugendlichen eine Chance

Nettetal Am vorletzten Spieltag der Saison hängen die Trauben für den Handball-Verbandsligisten TSV Kaldenkirchen sehr hoch, denn er gastiert beim Tabellendritten TV Geistenbeck, der in diesem Jahr erst eine Niederlage hinnehmen musste.

In der Hinrunde überzeugte Kaldenkirchen, denn das erste Aufeinandertreffen beider Teams gewann der TSV dank starken letzten 15 Minuten mit 30:25. „Das war sicherlich eines unserer besten Spiele, aber jetzt sind die Vorzeichen ganz andere", so Winter. „Bis dato haben wir eine sehr dürftige Rückrunde gespielt und sind eigentlich immer noch von der Rolle, deshalb wird es schwer werden." In der Partie gegen Geistenbeck wird Kaldenkirchen in Mathis Coenen, Nils Coenen, Lukas Schürmanns und Mika Kamps gleich vier A-Jugendliche aufbieten. Damit macht der Trainer schon mal einen Vorgriff auf die nächste Saison. „Natürlich wird es für dieses Quartett gerade gegen Geistenbeck nicht gerade einfach, aber so können sie sich schon einmal an die Luft in der Verbandsliga gewöhnen. Wichtig ist mir, dass wir uns wirklich ordentlich verkaufen und da spielt das Ergebnis dann eine sekundäre Rolle", sagt Winter.