Duathlon : Viersener holt DM-Titel im Duathlon

Alsdorf/Viersen Sven Imhoff, der für das Tri-Team Maxmo aus Mönchengladbach an den Start geht, gewann in Alsdorf die Altersklasse der über 40-Jährigen souverän.

Nach zehn Kilometern Laufen, 60 Kilometern Radfahren und nochmals zehn Kilometern Laufen nach 2:43:14,72 Stunden überquerte er als Erster seiner Altersklasse und Achter der Gesamtwertung das Ziel. Die ersten zehn Kilometer lief der 40-Jährige in 35:37 Minuten und meisterte mit über 41 Stundenkilometern im Schnitt die 60 Kilometer Radstrecke in 1:27:27 Stunden, unter dem Strich die schnellste aller Radzeiten. Die abschließenden zehn Kilometer lief er dann noch in 37:35 Minuten. Der Vorsprung gegenüber seiner nationalen Konkurrenz betrug am Ende mehr als vier Minuten. Keiner seiner Altersklassen-Kollegen kam annähernd an ihn heran. „Zum Schluss taten mir meine Beine ganz schön weh“, sagte Imhoff nach dem Rennen. „Das Training lief in diesem Jahr nicht ganz so strukturiert wie die Jahre zuvor. Zudem werde auch ich älter“, meinte der Viersener Sportwissenschaftler schmunzelnd.